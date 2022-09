HOOAJA EELVAADE | Kalev/Cramo jookseb euromängude eel ajaga võidu. Rannula: lootsin, et mängijad on paremas seisus

Tiimi juhendamise võttis lätlaselt Roberts Štelmahersilt üle eelmisel hooajal Pärnu Sadama meistriliigas kullani tüürinud Heiko Rannula, kes aga töötas läbi suve koondise abitreenerina ja füüsiliselt iga päev klubi tegemiste juures polnud. „Veel on raske öelda, kus me oleme. Võib-olla oleks lootnud, et mängijad on praeguseks hetkeks individuaalselt paremas seisus. Kõik pole seal, kus võiks ja peaks olema. Aga arvestades, et EM oli vahel, siis taktikaliselt oleme okeis kohas,“ rääkis Kalev/Cramo uus loots.