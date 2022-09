Eesti triatleet saavutas Itaalias isikliku rekordiga teise koha

„Ujumine oli algusest peale pisut loid, kuna kätes oli kerge jõuetuse tunne ja päris üle see läinudki,“ ütles Vakra võistluse järel. „Veest väljudes nägin, et 57 minutit on stardist kulunud, mis minu jaoks oli kindlasti pigem hea algus. Rattadistantsi alguses oli kohe väga hea enesetunne ja algusest peale sai kiirus üles võetud. Korralik töö jätkus rattasõidu lõpuni ja keskmiseks kiiruseks tuli 40km/h. See tähendas, et kõik oli hästi.“