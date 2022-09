Siim Sukles ei nõustu USA olümpiakomitee juhiga: Venemaa atleetidel pole spordiareenile asja

„Teame, et ROK on hakanud kaaluma, kas Venemaa atleetidel on tagasitee. Nad on selle küsimusega pöördunud erinevate siderühmade poole,“ ütles USA olümpia- ja paraolümpiakomitee president Susanne Lyons.

Tema väitel leitakse ka USA olümpiakomitees, et Venemaa sportlastele määratud karistus on liiga karm. „Usun, et meie arvates ei tohi sportlased langeda oma riigi poliitika või muude pingete ohvriks,“ lausus Lyons.

Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles Lyonsi arvamusega ei nõustu.

„Oleme endistviisi sellel seisukohal, et seni kuni toimub sõjategevus ja süütute tsiviilisikute mõrvamine Ukrainas Venemaa sõjaväe poolt, ei ole ühelgi Venemaa sportlasel ja ametisikul kohta spordiareenil või otsustusorganis. Sõltumata sellest, kas esinetakse ilma riigi lipu ja nimeta ning „valges riietuses“, on see spordiüldsuse võimalus näidata, et 21. sajandil mõrvarliku sõjategevusega seotud riigid ning nende kodanikud ei ole ausa mängu põhimõtteid au sees hoidvas kogukonnas oodatud,“ teatas Sukles Delfile ja Eesti Päevalehele.

„Veelkord, Vene sportlased tahavad võistelda, aga Ukraina sportlased annavad oma elu kaitstes oma kodu ja riiki agressori eest. See ei ole aus mäng,“ lisas Sukles.