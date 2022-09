VIDEO | Tänak valmistub Soomes Uus-Meremaa ralliks

Tänavu kolm rallit võitnud Tänakul on veel teoreetiline võimalus MM-tiitli heitlusse sekkuda. Ta kaotab kolme viimase etapi eel liider Kalle Rovanperäle (Toyota) 53 punktiga. Kui Uus-Meremaal kogub soomlane vähemalt kaheksa punkti rohkem Tänak, on tiitliheitlus lõppenud.

„Kõik on võimalik seni, kuni töö pole lõppenud. Kuid Kalle on endiselt väga soodsal positsioonil ja vahe on suur,“ on Tänak varasemalt öelnud.