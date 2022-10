Viis põhjust, miks sport kolib aina jõulisemalt voogedastusse ja (tasulistele) internetiülekannetele

Graybo sisujuhi Scott Lunni sõnul peavad õiguste omanikud selle kohanema. „Spordi otseülekannete õiguste omanikud peavad tegutsema kiiresti, et viia oma strateegiad vastavusse tarbijate soovidega. See pole uudis, et tarbijad soovivad sporti vaadata voogedastusest, aga tulemused näitavad, et aina enam fänne eelistavad voogedastusteenuste paindlikkust ja madalamaid kulusid. Sporditööstus peab sellega kaasa minema,“ sedastas ta.