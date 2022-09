KUULA JA VAATA | „Mehed ei nuta“: Korvpalli EMi kokkuvõte. Kas Tänaku lahkumine Hyundaist on aja küsimus?

- Võtame kokku korvpalli EM-finaalturniiri. Kuidas suutis Hispaania üllatada kogu korvpallimaailma? Kas leegionäri kodustamine ongi saanud vääramatuks normiks, millega tuleb lihtsalt harjuda? Mida on Eestil õppida turniiri viimasest nädalast?

- Epp Mäe sai maailmameistrivõistlustel pronksmedali. Kas teel Eesti spordiajaloo edukaimaks naissportlaseks?

- David Evans soovitab Ott Tänakul uppuvalt laevalt ehk Hyndaist lahkuda, Soome meedia pakub tema asemele juba Teemu Sunineni. Kas Tänaku lahkumine Hyundaist on aja küsimus?

- FCI Levadia alustas ajastut peatreener Maksõm Kalõnõtšenko käe all 2:3 kaotusega FC Kuressaarele. Kapten Brent Lepistu: kolm peatreenerit ühe aastaga on liiga palju. Mis toimub?

- Tenniselegend Roger Federer teatas karjääri lõpetamisest. Kes suurest kolmikust siis ikkagi on aegade suurim?