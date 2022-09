Kert Varik lõpetab MM-hõbedaga karjääri: kõik, mida soovisime, on tehtud

See on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud, kirjutab ERR Sport. Maailmameistrivõistluste üldarvestuse poodiumile on varem astunud vaid kaks eestlast ja seda samuti külgvankrite motokrossis: 2004. aastal tõid Are Kaurit ja Jürgen Jakk samast sarjast koju pronksmedali.

Varik ja tema soomlasest korvimees Lari Kunnas jõudsid nüüd veel sammu võrra kõrgemale, sealjuures saavutas Varik hõbeda 38-aastasena.

„Eks need põhjamaa mehed ongi sellised kannatajad! Meil on kultuur teistmoodi, külgkorvikrossis eriti,“ rääkis Varik pärast kodumaale jõudmist. „Hakkame vanast peast sõitma, võib-olla hollandlastel ja belglastel on juba noorena väikesed tsiklid ja annavad külkadega minna.“

„Ma olen tegelikult enda peas juba ammu otsustanud, et ma ei jaksa edasi sõita. Kõik, mida oleme soovinud, on tehtud. Loodan, et keegi ei suuda mind ära rääkida,“ naeris Varik.