Miks pole filmil „Kalev“ venekeelseid subtiitreid?

Tavaliselt lisatakse kohalikele filmidele alati nii inglis- ja venekeelsed subtiitrid. Näiteks apteeker Melchiori teises osas on ka tõlge vene keelde. See trend on levimas ka välismaistesse filmidesse – ka „Top Gun: Maverick“ on tõlgitud eesti ja vene keelde.

Miks Kalevi film tõlgiti ainult inglise keelde? „Olukord on selline, et venekeelsed subtiitrid on praegu töös ja valmivad peagi. Kõik eestikeelsed filmid on vene- ja ingliskeelsete subtiitritega, Kalev pole erand. Niipea, kui venekeelsed subtiitrid on valmis, ilmuvad need filmi alla,“ ütles filmi levitaja Timo Deiner RusDelfile.