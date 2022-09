Keila korvpalliklubi sõlmis lepingu kelmika nimega ameeriklasega

Laku on varem palli patsutanud vaid Ameerika Ühendriikides. Mängija enda sõnul loodab ta kiirelt mängu sisse elada, millega ta annaks panuse meeskonna õiges suunas edasiviimiseks. „Seda kaitses, lauavõitluses ja skoori tehes,“ märkis 206 cm pikkune Laku.

„Richard pole varem Euroopa korvpalliga kokku puutunud ning kindlasti võtab tal kohanemine veidike aega. Samas on tegemist väga tööka ja pühendunud korvpalluriga, kes on tavaliselt kohal tund enne trenni algust, et tegeleda oma tehnika lihvimisega. Seega võib temalt oodata hooaja jooksul korralikku arengut,“ ütles klubi pressiteenistuse vahendusel meeskonna peatreener Peep Pahv.