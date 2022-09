Operatsioonil käinud Katrina Lehis: õppisin, et pean kuulama oma keha, mitte seda, mida ümberringi tahetakse

Novosjolovi väitel on üks vigastuse tagamaa senise lähenemise muutmine. „Analüüsisime ja leidsime, et hooaeg oli suhteliselt kaootiline. Võimalik, et edukas olümpia viis meid rivist välja ja me ei keskendunud sajaprotsendiliselt. Kui siiani tegime oma plaani järgi, siis millegi pärast keskendusime eelmise hooajal sellele, et teeks teistega koos ja plaan oleks ühine. See oli selgelt vale otsus,“ nentis juhendaja, et juhtunust õpitakse.