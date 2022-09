ROK otsib võimalusi, kuidas Venemaa atleedid saaks taaslülitada spordiellu

24. veebruaril tungisid Venemaa väed Ukrainasse ning peagi saatis ROK spordiliitudele üleskutse, et Venemaa ja Valgevene sportlasi võistlustele ei lubatuks. Suurem osa alaliite olid katuseorganisatsiooniga päri ning kahe riigi sportlasi on nähtud vaid üksikute spordialade rahvusvahelistel võistlustel.

Kuigi sõda jätkuvalt kestab, siis on ROK muutmas oma lähenemist pehmemaks. „Teame, et ROK on hakanud kaaluma, kas Venemaa atleetidel on tagasitee. Nad on selle küsimusega pöördunud erinevate siderühmadega,“ ütles Lyons.