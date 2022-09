Aravetel tuleb kõrgetasemeline kardivõistlus

„Vaadates osalejate nimekirja, julgen küll öelda, et ammuse traditsiooni taaselustamine Baltic Cupi näol on leidunud igati positiivset vastukaja. Kohal on Baltimaade kiiremad kardisõitjad,“ rääkis EAL kardikomitee esimees Mart Liiksaar. „Kõige kiiremas, KZ2-klassis on kirjas koguni 19 nime ja võimalik, et tuleb veel juurde.“