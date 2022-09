Eesti judo segavõistkond jõudis EM-il kaheksa parema sekka

Võistkonnaga kaasas olnud judotreeneri Glen Viksi sõnul on tegemist väga tugeva sooritusega. „Arvestades, et suurem osa Eesti võistkonnast olid alles esimest aastat U21 vanuseklassis või lausa U18 ja nooremad, on saavutus märkimisväärne. Usun, et järgmise paari aasta jooksul saab meie spotlastelt oodata veelgi tugevamaid tulemusi,“ kommenteeris Viks Eesti Judoliidu vahendusel pingelise võistluspäeva tulemust.



Esimeses ringis oli Eestiga vastamisi tugev judomaa Rumeenia. Loosi tahtel alustati maadlemist kehakaalust -57kg ning Eesti eest asus võistlustulle tartlanna Anna Liisa Nurm, kes esindab judoklubi Olümpiko SK. Maadlus läks lisaajale ning seal suutis Nurm sooritada waza-ari väärilise heite, mis tõi Eesti judole ajaloolise esimese matšivõidu segavõistkonnavõistluses ning viis Eesti 1-0 juhtima.



Järgmisena läksid matile kuni 73 kilo kaaluvad noormehed. Eestit esindas tallinlane Matheas Trilljärv judoklubist Aitado. Juba napi 10-sekundilise maadluse järel oleks Trilljärv vastast napilt hinde vääriliselt heitnud, kuid vastasel õnnestus viimasel hetkel heitest põgeneda. Edasine matš kulges tasavägiselt ja läks lisaajale. Seal maksid kätte Trilljärve kogutud hoiatused ning lisaajal saadud kolmas hoiatus tähendas vastase matšivõitu. Eesti seis oli 1-1.



Kehakaalus kuni 70 kilo läks Eesti eest matile Kohtla-Järvelt pärit Valeria Ušanova. Ušanovale said saatuslikuks haardemaadluses tehtud pisivead, mille eest andsid kohtunikud talle kolm hoiatust. Seis muutus 1-2 Eesti kahjuks.



Kehakaalus kuni 90 kilo esindas Eesti võistkonda tallinlane Georg-Eric Reimets Dokyo judoklubist. Reimets tugevale rumeenlasele vastu ei saanud ning Rumeenia asus 3-1 juhtima. Järgmises ringile läks Eesti eest tatamile maadlema Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK), kes näitas head pingetaluvust, kontrollis matši ja pani vastase kolmel korral eksima. Aktas tõi Eesti tagasi mängu ning seis oli 2-3.



Viimaks sai matile Eesti koondise kapten Karl Tani Priilinn-Türk Aitado judoklubist, kes maadles kehakaalus +100kg. Kapten võistkonda alt ei vedanud ning parandas Eesti seisu veelgi tulemusele 3-3.



Viigi puhul määrati loosiga kehakaal, mis jätkas maadlemist lisaajalt. Loosi tulemusena pidi uuesti matile minema -73kg ja Matheas Trilljärv. Trilljärv suutis otsustavas matšis vältida eksimusi ning heita vastast waza-ari vääriliselt. Trilljärve võit tõi Eestile tulemuse 4-3.



Veerandfinaalis hilisema võitja ja Euroopa võistkondlikuks meistriks kroonitud Prantsusmaa vastu andsid Eesti judokad vastastele väärikad lahingud, kuid ainsa matšivõidu sai kätte -90kg maadelnud Randel Päästel judoklubist Võru Rei.



Edasi läks Eesti koondis vastamisi Aserbaidžaaniga. Kuigi nii naiste kui meeste raskekaalu matšide võidud olid eestlaste käeulatuses, osutusid paraku vastased tugevamaks, võitsid Eesti vastu 4-0 ning tulid hiljem ka pronksmedalile. Eesti segavõistkonna esimeseks ajalooliseks tulemuseks sai Euroopa meistrivõistluste 7. koht.