FIA andis Rally Estoniale jätkusuutlikkuse kõige kõrgema taseme

Kui mullu saavutas WRC Rally Estonia FIA keskkonna akrediteerimisprogrammis kahe tärni taseme, siis tänavu võeti eesmärgiks kõige kõrgema ehk kolme tärni saavutamine. Selleks pöörati tähelepanu mitmekülgsetele tegevustele erinevates valdkondades, näiteks energiasäästlikkusele ja taastuvenergia osakaalu suurendamisele andis suure tõuke Eesti Rahva Muuseum (ERM), kasutades võistluse elluviimise jooksul kogu ulatuses taastuvenergiat. Teine oluline näide on Kambja kiiruskatse finiš ehk Leigol asunud pealtvaatamisala, kus koostöös Rally Estonia partneri Solarstone’iga kaeti kogu pealtvaatamisala energiatarbimise vajadused just taastuvenergiaga.

Vähendamaks süsinikdioksiidi heitkoguseid, kasutasid Rally Estonia korraldajad tänu oma ametliku autopartneri, Toyota Balticu panusele ja koostööle sõidukitena võimalikult palju hübriid- ja elektriautosid. Ühtlasi vähendab korraldusmeeskond kütusekulu, osaledes palju veebipõhistel kohtumistel. Korraldajate jaoks on väga tähtis, et ka Rally Estonia suurtoetajad ja partnerid väärtustaksid sarnaseid eesmärke ning oleksid pühendunud jätkusuutlikele lahendustele, selle tulemusel on meil üheskoos võimalik teha veelgi suuremaid ja olulisemaid samme puhtama tuleviku nimel.



Veelgi suurema mõju annab Rally Estonia IT meeskonna 2019. aastast arendatud ja pidevalt täiustuv tarkvara, mille abil on võimalik hallata IT-süsteemis kogu korraldusmeeskonda, kuhu rallinädalal kuulub ligi 3500 inimest. Täpsem digiplaneerimine on võimaldanud vähendada sõite Lõuna-Eestisse ja viia paberikasutus miinimumini. Andmed on kasutatavad elektrooniliselt ja välja trükitakse ainult hädavajalikke dokumente. Peale eeltoodule on iseenesest mõistetav ja väga olulisel kohal korraldajate jaoks ka jäätmekäitlus, mis on pidevas arenemises eesmärgiga suurendada taaskasutuse ja ümbertöötluse osakaalu maksimumini.