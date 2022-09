Milan, Inter, Juventus ja Roma kaotasid üle 67 aasta samal päeval. Kas Itaalia suurklubidel on põhjust paanikaks?

Viimati kaotasid kõik neli Itaalia suurklubi samal päeval 1955. aasta 13. veebruaril. Serie A tabeli tipp on peale seitset vooru üsna tihe, sest kuus parimat meeskonda mahuvad vaid nelja punkti sisse. Ent samas kuuluvad esinelikusse ehk meistrite liigasse viivatele kohtadele Napoli (17 punkti), Atalanta (17), Udinese (16) ja Lazio (14). Milan on tabelis viies (14), Roma kuues (13), Inter seitsmes (12) ning Juventus kaheksas (10). Mis läks neljal Itaalia hiiul sel nädalavahetusel valesti ning kas neil on pikemas perspektiivis põhjust muretsemiseks?