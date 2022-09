Kehv rajamärgistus maksis Kaidi Kiviojale esimese poolpika triatloni võidu ja MM-pääsme

Kümnendaks kilomeetriks oli Kivioja Pohlest möödunud, kuid eksis seejärel rajaga. „Seal oli kitsas teelõik, mis oli 200 m ulatuses koonustega pooleks tehtud, et tekitada autodele ligipääs paremal pool asuvale teele,“ kirjeldas Kivioja võistluse järel. „Hiljem selgus, et see oli politsei poolt sinna lisatud. Kuna enne seda polnud ühtegi märgistust ega suunajat, kes või mis meid vasakule poole koonuseid juhataks, tundus mulle õige minna paremale poole teed.Eeldasin, et see on õige sõidusuund. Sel hetkel, kui sain aru, et olin siiski eksinud, oli minu kõrval aeglasem meestepro klassi võistleja ja tema taga veel teine naine. Võistlussituatsioonis pidin vastu võtma kiire otsuse. Mulle tundus, et ohutum on jätkata paremal pool sõitmist ja mööduda enne aeglasemast mehest kui torbikute vahelt tagasi reastusin.Teine variant oleks olnud vihmaga järsult pidurdada ja nende taha või vahele minna. Ei läinud kaua mööda, kui kohtunik näitas mulle selle eest punast kaarti ja ütles, et ma võin võistluse lõpuni teha, aga mu tulemus kirja ei lähe. Otsustasin võistluse siiski lõpetada ja hiljem proovida olukorda selgitada protesti sisse andes, sest tegemist ei olnud tahtliku möödumisega ja ma ei saanud sellest eelist.“