INTERVJUU | Kalevi linateoses Aivar Kuusmaad kehastanud Reimo Sagor: peale filmimise lõpetamist pole ma rohkem korvpalli puutunud

Tegime selleks kõvasti tööd, treenisin Tallinnas Aivar Kuusmaa ja peamiselt Tartus Raido Rebase käe all. Kuna treeningperiood kestis üle poole aasta, siis põhimõtteliselt alustasime põrgatamise õppimisest. See võib kõlada naljakalt, aga näitlejatest olid vaid Andrus Nagelit mängiv Siim Maaten varem igapäevaselt korvpalliga kokku puutunud. Teistel oli pigem muu spordi taust, kui sedagi. Alustasime nullist. Ühest küljest võib professionaalne korvpallur vaadata, et platsil pole korvpallurid, kuid andsime endast 100%, et ekraanile jõuaks usutav asi. Ära ei tohi unustada ka seda, et 1991. aasta korvpall oligi teistsugune. Tänapäeval NBA-ga harjunud noor võib vaadata, et nii küll ei mängita. Kuid meil oli väga palju dokumentaalset materjali, kuidas profikorvpallurid liiguvad, põrgatavad ja viskavad. Ise harjutasin vast üle 1000 korra Kuusmaa petet, kõrvaleastet ja viset. Lõpuks otsustab siiski vaataja, kas see on hea spordifilm või mitte.