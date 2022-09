Eesti noorte triatleetide segateatevõistkond sai EM-il läbi aegade parima tulemuse

„Mul on väga hea meel noorte saavutuse üle,“ ütles Eesti Triatloni saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert. „Kõik tiimiliikmed panustaid oma maksimumi lähedase pingutusega ning see andiski kokku nii suurepärase esituse. Olime pikalt väga kõrges mängus sees ning lõppkoht on parim, mis siiani on saavutatud. Olümpiaala ja meie noorte võistkond on Euroopas 12 parema hulgas – see on meie jaoks juba suurepäraselt läinud noorte EM-ile heaks lõppakordiks!“