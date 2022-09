Uus ajastu algas kaotusega. Lepistu: kolm peatreenerit ühe aastaga on liiga palju

Avapoolaja võitis Kuressaare Sten Reinkorti tabamustest 2 : 0. Märten Pajunurm viis 51. minutil penaltist külalised juba 3 : 0 ette. Premium liiga hooaja suurim väravakütt Zakaria Beglarišvili vähendas 66. minuti karistuslöögist kaotusseisu ja realiseeris kohtumise esimesel lisaminutil ka penalti, aga kaotusest see Levadiat ei päästnud. Viiendat kohta kindlustanud Kuressaarele oli see Premium liigas esimene kord väljakul Levadiast jagu saada.

„Probleemid olid ja probleemid on ka jäänud. Laseme enda väravale liiga palju peale lüüa,“ selgitas Levadia peatreener ukrainlane Maksõm Kalõnõtšenko. Levadia kapten Brent Lepistu tunnistas pärast mängu, et peatreeneri vahetusega kohanemine võtab veel aega, ja avaldas, et uue peatreeneri palkamine tuli võistkonnale üllatusena.