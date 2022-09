Paide Linnameeskond võttis meistriliigas 10:0 võidu

Legioni abitreener Sergei Terehhov oli ETV2 otseülekandes nõutu. „Neli väravat tulid standarditest. Mängijad olid konkreetselt jaotatud, aga sealt tuli neli väravat. Selge see, et Paide tuli peale punktide kaotamist revanši võtma ja oli oodata, et nad on kodus suure tahtmisega. Aga me lahendasime standardeid kohutavalt,“ ütles endine Eesti koondislane poolajapausi ajal.