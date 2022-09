INTERVJUU | Anett Kontaveit Tallinna turniiri tugevast tasemest, peidetud eelistest ja võimalikust kohtumisest Kanepiga

WTA 250 Tallinn Openi korraldajad on teatanud, et Anett Kontaveit (WTA 3.) alustab kodust tippturniiri loosist sõltumata teisipäeva õhtul. Kuna Kaia Kanepi (WTA 32.) kaheksa paigutatud mängija hulka ei mahtunud, on teoreetiliselt võimalik, et kaks Eesti paremat tennisisti kohtuvad juba avaringis.