Meeste tennises algab Alcarazi ajastu või brutaalne ajastu

Nüüd, kui kolm giganti on lahkumas – Roger Federer juba teatas pensionile minekust –, algab meeste tennises ilmselt brutaalne ajastu, kui pea igal vähegi võimekal sportlasel on võimalus triumfeerida suurturniiril. Jah, Rafael Nadal võib võita veel üks-kaks Prantsusmaa lahtist ja Novak Djoković samuti paar suurturniiri, kuid uks on noortele sellegipoolest valla – astuge sisse ja võtke, mis saadaval on.