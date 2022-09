Ülipõnev seis: Varik ja tema lähim konkurent on viimase sõidu eel võrdsetel punktidel!

Esimese sõidu võitsid Variku ja Kunnase põhikonkurendid Etienne Bax (Holland) ja Ondrej Cermak (Tsehhi), Vark - Kunnas lõpetasid kolmandana. See tähendab, et enne kell 17 algavat viimast sõitu on mõlemad paarid punktide mõttes ühel pulgal ning MM-tiitli võidab duo, kes lõpetab sõidu eespool.