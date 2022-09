FOTOD | Juubelihõngulise Tartu Rattamaratoni võitis 20-aastane Karpenko

Finishis jagasid ülejäänud poodiumikohad ära Oskar Nisu, Gert Kivistik ja Gert Jõeäär: Nisule hõbe, Kivistikule pronks ja Jõeäärele sel korral neljas koht. „Proovisin Oskariga alguses koos minna ja mõtlesin, et ei ole ikka jalga täna. Kuskil kruusateel vaatasin, et kõik passivad ja läheks – sain Oskari kätte, siis Taavi Kannimäe ja olingi üksinda. Kui vaatasin, et 2 km lõpuni, siis sain aru, et enam ei saada vist kätte ning sõit oligi tehtud,“ selgitas sõidu kulgu Karpenko.