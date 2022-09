MEDALIMÄNGUDE OOTUSES | Kes riisub koore, kes peab pettuma?

Kolmanda koha mängus Poola ja Saksamaa vahel on vastasseis põhimõtteline: naabrid ja rivaalid. Paberil on Saksamaa küll favoriit, kuid Poola viimane kaotus motiveerib neid kindlasti veelgi enam pingutama.

Kullamängus on vastamisi Hispaania ja Prantsusmaa. Oodata on erakordselt tasavägist mängu. Ometigi on Prantsusmaa portaali Paf hinnangul favoriidiseisuses. Eks ole näha, kas ja kuidas sellega toime tullakse.