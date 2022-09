Kellel on asja esikolmikusse ja kes lahkub tühjade kätega? Pronksimängus lähevad vastamisi Saksamaa ja Poola

Panused on kõrged. Mäng Saksamaa ja Poola vahel otsustab, kes mahutab ennast veel esikolmikusse. Poola on juba lugematutel kordadel turniiri käigus üllatanud. Kas nad suudavad seda ka nüüd oma kõige tähtsamas mängus või on Saksamaa võit vaid kinnitamise küsimus? Vaata juba videost, keda peavad võitjaks kana, jänes ja Unibet!