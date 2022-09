Korvpalli EM-i viimane mängupäev! Kes võtab endaga koju kaasa karika ja kelle viimane lootus on pronksikoht?

Aeg on välja jagada medalikomplektid ehk Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril on kätte jõudnud need kõige erilisemad mängud. Pronksmedali eest asuvad võistlustulle koduväljakueelist nautiv Saksamaa ning Poola. Esikohaduellis lähevad vastamisi „vanad tuttavad“, kui korduvalt finaalides omavahel vastakuti olnud korvpalli suurriigid Prantsusmaa ning Hispaania on end taas finaali välja murdnud.

Saksamaa-Poola

Hispaania-Prantsusmaa

Turniir on pakkunud küll nii mõnegi suurüllatuse, aga ikka endiselt leiame korvpalli suurriigid omavahelisest finaalist. Tuleb siiski arvestada, et Hispaania on läbinud põhjaliku noorenduskuuri ja ei olnud just palju neid, kes neile finaalkohta oleks ennustanud. Prantsusmaa seevastu on pigem üks oodatumaid meeskondi, kes on koha finaalis lunastanud. Samas, ei ole ka nende teekond esikohaduellile lihtne olnud. Eriliselt kehvad on oldud just mängude kolmandatel veerandaegadel ja võib öelda, et sisuliselt mõlemas esimeses play-off ringis vastavalt Türgi ja Itaalia vastu päästis neid pelgalt õnn. Näeme taaskord ka suurtreenerite Sergio Scariolo ning Vincent Collet vahelist malemängu. Hispaania sisu tänavusel turniiril näitab ka asjaolu, et kõigis senises kolmes väljalangemismängus on tuldud välja vähemalt kahekohalisest kaotusseisust ning „geenius“ Scariolol on olnud just poolajapausil alati käigud varuks.