Thierry Neuville leiab, et WRC on märksa ägedam sari kui vormel-1

Kuigi WRC pole suutnud vormel-1 sarja populaarsust kunagi saavutada ning tõenäoliselt ei suudagi seda, leiab Neuville, et just autoralli on see kõige õigem mootorisport. Belglase sõnul maksab seal piloodi võimekus enam, kui see, millises masinas keegi istub.

„WRC on üks haruldasi sõitjate meistrisarju, mis on veel jäänud,“ ütles Neuville Uus-Meremaa ralli eel antud intervjuus.

„Selle aasta vormel-1 on parim näide, et kui sul pole head autot, ei saa sa võita. WRC-s on kõik teistmoodi. Kui olete hea sõitja ja teil on auto, mis pole nii hea kui konkurentidel, võite ikkagi võita. Te saate masina puudujääke kompenseerida kas stardikohaga, muutuva ilmaga paremini hakkama saades, rehvistrateegiaga või suuremaid riske võttes,“ arutles Neuville.

„Kui sul on vähe kehvem auto ja sa võitled viimastel kiiruskatsetel, on meil risk paremini tasutud kui ühelgi teisel spordialal. Seetõttu on WRC endiselt tõeline sõitjate meistrisari ja sinna jäävad ainult parimad,“ leiab belglane.

Neuville`i sõnul näitab WRC kvaliteeti ka see, et endised ässad saavad edukalt tagasi tulla. „Sellised sõitjad nagu Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier võivad alati tagasi tulla. Mujal poleks see võimalik.“

„Kui vaadata mõnda noort vormel-1 sarja sõitjat, siis ta saab juba pärast kaheaastast karjääri sõita sama kiiresti kui väga kogenud mees, kui tal on väga hea auto.“

Kuigi autoralli MM-sarjas on vaid kolm meeskonda - M-Sport Ford, Hyundai ja Toyota -, on 34-aastane Neuville suutnud pikalt oma sõitjakoha säilitada.

„Oleme igal aastal MM-tiitli heitluses olnud, välja arvatud võib-olla eelmisel aastal, kui ma jäin tipust kaugele,“ sõnas Neuville ja lisas: „Oleme alati võidelnud meistritiitli nimel kuni viimase või eelviimase etapini. Siiani pole me Hyundais leidnud sõitjat, kes oleks hooaja lõpus minust parem.“

Tegelikult Neuville eksis viimase faktiga, sest 2020. aastal oli Ott Tänak parim Hyundai sõitja, kui sai kolmanda koha Neuville`i ees. Ka sel hooajal asub Tänak Neuville`ist eespool.