VIDEO | MM-tiitlit jahtiv Kert Varik: jube ebavõrdne, meie lõhkusime pool tehnikat ära, aga teine grupp ei pidanud kvalifikatsiooni sõitma

Reesna ja Niitsoo võisid päevaga rahule jääda: „Hommikul tundus küll, et tegemist on mingi muu alaga kui korvikross ja kiirema ringi tegemine ei õnnestunud meil mitte kuidagi. Kvalifikatsioonisõit oli aga täielik kübaratrikk. Kuigi start polnud kõige parem, siis üks toppas ja teine toppas ees ning kuidagi jõudsimegi selle hetkeni, mil sõit katkestati ja olime viiendad.“



Gert Gordejev väljendas aga tõsist pahameelt: „Minu meelest poleks seda kvalifikatsiooni üldse pidanud korraldama. Hommikust olid ju ajatreeningu tulemused kõigil olemas. Meil läks sõit täiesti aia taha, peame hakkama mootorit vahetama, täiesti ebavõrdne olukord teise grupiga võrreldes.“



Võistluste žürii otsusega B-grupile kvalifikatsioonisõitu ei toimunud ning laupäevane programm peatati üldse kuni homse hommikuni, kuigi ajakava järgi pidanuks toimuma veel kohalikud soolode võistlussõidud. Selline otsus langetati homseks raja säästmiseks. Homne MM-i võistlussõitude stardinimekiri koostati A-grupi kvalifikatsioonisõidu ja B-grupi ajatreeningu tulemuste põhjal.



Selle alusel stardivad esimeselt kohalt Marvin Vanluchene / Robbie Bax, teiselt kohalt Etienne Bax / Ondrej Cermak (Holland / Tšehhi) ja kolmandalt Varik / Kunnas. Üheksandana saavad stardipositsiooni valida Reesna / Niitsoo ning Gordejev / Stupelis viieteistkümnendana. Stardipuu taha pääseb 30 ekipaaži, kaks korvipaari on tänaste tulemuste põhjal reservis.



Enne homset hooaja kahte viimast võistlussõitu juhivad Kert Varik ja tema soomlasest korvimees Lari Kunnas ( AYR Racing Team, 197 punkti) maailmameistrivõistlustel Etienne Baxi / Ondrej Cermaki ( Holland / Tšehhi) ees viie punktiga, neile järgnevad Marvin Vanluchene/Robbie Bax (Belgia/Holland, 170 punkti).



Finaaletapi esimene võistlussõit toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 14:15. Teine võistlussõit sõidetakse kell 17:00.