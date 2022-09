INTERVJUU | Jukka Toijala: murede tõttu jäi koondises rollide ehitamine natuke hiljaks

Peatreeneri leping Eesti alaliiduga lõppeb 2023. aasta veebruaris. Uut kontrahti pole veel lauale pandud. Kuigi huvi on, kaaluvad otsust veel mõlemad pooled. „Kui me ei mõtle samamoodi, on arutelukoht, kas on mõtet koostööd edasi teha või mitte. Pean olema iseendaga aus, kas mul on veel midagi anda. Igal juhul ei saa ma oodata 28. veebruarini,“ ütles Toijala.