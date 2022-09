Peeter Pruus pälvis maastikumaratoni MM-il 15. koha

„Õnneks sain startida kolmandast reast, kuna sakslased panid kohe tempo peale. Minul oli tunne üpris hea,“ ütles Pruus peale võistlust Eesti jalgratturite liidu pressiteate vahendusel. „Esimesel ringil pidin palju energiat kulutama, et metsa vahel hard trail rattaga tehtud vigu korrigeerida. Peale teist tehnilist punkti jooksis grupp uuesti kokku ja ma jätkasin sõitmist viiendal positsioonil, et energiat säästa. Kahjuks teises TP-s ei saanud ma jooki kätte, mis maksis hiljem kätte, jättes oma jälje.“

„Kolmandal ringil, kus oli vaja panna, et heal positsioonil tehnilisele osale jõuda, oli mul energia otsas. Lõpu poole läks tunne jälle paremaks, kui joogi ja geelid kätte sain,“ jätkas Pruus. „Kokkuvõttes ootasin paremat tulemust ja lootsin esimese kuue hulka jõuda. Võtmekohtades jäi asi mõne vea ja jõu taha. Kindlasti mõjutas natuke ka see, et olen viimase pooleteise kuu jooksul teinud vaid ühe stardi. Konditsioon on siiski hea ja lähen hooaja lõppu häid tulemusi püüdma.“