Therese Johaug kritiseeris taas FISi: suusatamine on valel teel

Johaugile ei meeldi sugugi, et FIS muudab MK-sarjas naiste distantse pikemaks. Kui varem oli naistel kavas 10 km, 15 km, 7,5 +7,5 km ja 30 km sõidud, siis eelolevast hooajast on need distantsid sarnaselt meestele 10 km, 20 km, 10 +10 km ja 50 km.

Sel laupäeval katsetatakse muudatust Norras Holmenkollenis, kui rullsuusatamise Skishow'l on kavas nii meestele kui naistele 15 km distantsid.

„Pean isiklikult ütlema, et olen FIS-i uue skeemi suhtes väga skeptiline. Et naised ja mehed peaksid läbima sama distantsi. Olen aastaid kuulnud seda juttu, et olen meie spordiala ära rikkunud sellega, et vahed on olnud liiga suured ja olen liiga palju võitnud,“ ütles Johaug NRK-le.

Johaug usub, et võrdsed distantsid on samm vales suunas. „Vähemalt ma arvan, et see ei sobi spordiala tulevikuga kokku, vähemalt mitte siis, kui sa tegelikult näed, et murdmaasuusatamise vaatajaskond on langustrendis.“

„Nüüd mõtlevad televaatajad: „Jumal küll, ta võidab ju nii suure vahega!“,“ lisas sel kevadel sportlaskarjääri lõpetanud norralanna