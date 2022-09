Legendaarne kaitsja kahetseb Prantsusmaa koondise esindamist: see oli valus õppetund

41-aastane Evra tuuritab hetkel Ghanas, kus ta sai muuhulgas kokku ka kohaliku presidendi Nana-Akufo-Addoga. Just riipeaga kõneledes selgus aga tõsiasi, et Prantsusmaa koondist 81 kohtumises esindanud Evra kahetseb oma otsust.

„Üks valusamaid õppetunde oli see, et kui sa mängisid hästi ja võitsid, siis koheldi sind prantslasena, aga kui meeskond kaotas, siis olid sa senegallane. Me peame nooremale generatsioonile selgeks tegema, et nad võivad olla edukad ka oma sünniriigi koondises,“ lisas Evra.