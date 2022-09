OTSEPILT | Isikliku rekordi graafikust silmaga maha jääv Lillemets: reie tagalihas teeb põrgulikult valu

Avapäeva viimase ala ehk 400 meetrit läbis Lillemets ajaga 50,03. See oli natuke nõrgem, kui tema isikliku rekordi graafikus joostud 49,66. Eestlase isiklik rekord on 48,95.

Liider on grenadalane Lindon Victor 4438 punktiga. Teisel kohal asub šveitslane Finley Gaio 4310 ja kolmandal sakslane Manuel Eitel 4259 silmaga. Lillemets on 4140 punktiga kuues. Tema ette mahuvad ka Steven Bastien (4246) ja Makenson Gletty (4176).

„Reie tagalihas teeb põrgulikult valu, aga kaks ala on veel minna,“ ütles eestlane staadionil antud välkintervjuus. Kaheksa ala järel on Lillemets 6669 punktiga viies, isikliku tippmargi graafikust jääb ta jätkuvalt maha ühe silmaga. Võistlust juhib Victor (7064), kelle edu järgnevate ees on üle 300 punkti.