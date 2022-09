Napilt isiklikule rekordile alla jäänud Lillemets sai Talence'is kolmanda koha

„Reie tagalihas teeb põrgulikult valu, aga kaks ala on veel minna,“ ütles eestlane staadionil antud välkintervjuus. Kaheksa ala järel on Lillemets 6669 punktiga viies, isikliku tippmargi graafikust jääb ta jätkuvalt maha ühe silmaga. Võistlust juhib Victor (7064), kelle edu järgnevate ees on üle 300 punkti.