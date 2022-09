David Beckham seisis 13 tundi järjekorras, et kuningannaga hüvasti jätta

Briti väljaannete Sky Newsi ja Daily Maili andmetel oli Beckham koos ülejäänud rahvaga järjekorras 13 tundi, et jõuda kuninganna kirstuni. Tumedasse riietatud Beckham puhkes kirstu nähes nutma ja pidi silmanurki pühkima.

Beckham ütles Sky Newsile, et kuninganna surm on raske ja kurb uudis kogu maailma jaoks. „Siin on eriline olla, tähistada ja kuulda erinevaid lugusid, mida inimesed räägivad,“ lausus 47-aastane jalgpallilegend.