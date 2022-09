DELFI VIDEO | MM-etapiks valmistuv Kert Varik: läheme rajale võidumõtetega

Sel nädalavahetusel tehakse Saksamaal Eesti ja Soome motospordi ajalugu. Pärast viite sõidetud etappi juhivad Kert Varik ja tema soomlasest korvimees Lari Kunnas (AYR Racing Team, 197 punkti) maailmameistrivõistlustel Etienne Baxi -Ondrej Cermaki (Holland / Tšehhi) ees viie punktiga, neile järgnevad Marvin Vanluchene - Robbie Bax (Belgia/Holland, 170 punkti).

Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistluste finaaletapp toimub Rundstrecke beim Königsbronnhof rajal Stuttgardi lähedal. Pinnas on siin kõva „betonka“. Kuid kuna paar viimast päeva on siinkandis kõvasti sadanud ning tingimused on hetkel kergelt öeldes mudased.

„Kõik on vee all. Olime siin kohal juba eile, aga meid ei lastud paddockisse sissegi, pidime öö kusagil kaubanduskeskuse parklas veetma,“ räägib Varik, kelle tiim oli arvestanud, et selle asemel on võimalus masinat võidusõiduks ette valmistada.

Reede õhtuks on siin mägedes siiski päike välja tulnud ning kõik loodavad, et ilm vähegi peab ja viimasest etapist ei saa õnneloosi. Eestlastest on lisaks Varikule ja Kunnasele stardinimekirjas veel Tanel Reesna / Sten Niitsoo ja Gert Gordejev / Kaspars Stupelis ehk kõik kolm külgvankrite Rahvuste krossil osalevat meeskonda.

Külgvankrite vabatreeningud algavad Eesti aja järgi laupäeva hommikul kell 11.

Ajatreeningud algavad laupäeval kell 13.

Kvalifikatsioonid algavad laupäeval kell 16.

Esimene võistlussõit toimub pühapäeval kell 14:15.

Teine võistlussõit sõidetakse pühapäeval kell 17:00.