KUULA | „Futboliit“: põnevaid ideid jalgpalli tähtede mänguks. Kas Meistrite liiga on võlu kaotanud?

Mis on Premium liigas hooaja lõpusirgel põhilised küsimused ning mida arvata FCI Levadia peatreenerivahetusest? (0:35) Kas Meistrite liiga alagrupiturniir on oma võlu kaotanud ning mida arvata teise vooru kohtumistest? (7:19) Mis ootab meid ees Premier League’i uues voorus (26:52) ning mida arvata Chelsea omaniku Todd Boehly ideest korraldada Inglismaa jalgpallis tähtede mäng – kas see idee on täiesti jabur või annaks seda kuidagi põnevaks ja ägedaks muuta? (29:00)