LaitseRallyPark´is tähistatakse ralliauto Lada VFTS 40. sünnipäeva

Rahvusvaheline autospordiföderatsioon FISA registreeris Lada VFTSi tehnilise dokumentatsiooni 1982. aasta 1. oktoobril numbri all B-222. Sellega sündis tänaseks legendi staatusesse tõusnud B-grupi ralliauto ehk rallilegend 222. Osa neist autodest on tänini säilinud ja tublide meistrimeeste kätega taastatud. Nüüd tuuakse need rallimasinad kogu oma ilus üheks päevaks näitusele kokku. Lisaks eksponeeritakse temaatilisi esemeid ja Lada VFTSi mudeleid.

Rallilegend222 raames toimub omaaegsete ralliässade kokkutulek, kellest mõni oli abiks toonase filmi valmimisel. Kohale on tulemas Lada VFTSi loojad Leedust ja sisuliselt kogu toonane ralliparemik eesotsas Ivar Raidami, Ilmar Raissari, Joel Tammeka, Hardi Metsa, Vallo Sootsi, Raido Rüütli, Aare Klooreni, Ando Nõela, Toomas Olbrei, Priit Tarvise ja paljude teistega. Osa kunagistest rallitippudest on lubanud nüüd taas üheks võidusõiduks Lada rooli istuda. Samuti on nad sel rallišõul valmis pealtvaatajaile jagama autogramme, mida huvilised saavad koguda ka müügile tulevasse brošüüri, kus on ülevaade Lada VFTSi sünniloost, Lada VFTSi debüüdist, samuti B-grupi ajastust ning info legendaarsete rallimeeste kohta.