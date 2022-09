Michael Jordani kuulus särk müüdi rekordsumma eest

Kui algselt arvati, et särk võiks Sotheby oksjonil müüki minna kolme kuni viie miljoni dollariga, siis tegelik hind kujunes märksa kõrgemaks.

Sotheby oksjonimaja esindaja Brahm Wacher sõnas, et rekordhind tõestab, kui suur korvpallur oli Jordan. „Jordani finaalisärgid on defitsiit. Seejuures 1998. aasta finaali särgid on vaieldamatult kõige nõutumad,“ sõnas ta.