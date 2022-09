Enesekindel Rudy Gobert: mind rahuldab vaid kuldmedal

„Ma olen siin, et võita,“ ütles Gobert Mozzart Spordile. „Eesmärk on kuldmedal ja ainult see rahuldab mind.“

„Püüan selle eesmärgi saavutamiseks veelgi paremini mängida. Usun, et sellel meeskonnal on piisavalt kvaliteeti, et olla Euroopa parim. Peame Poolat võitma ja siis veel ühe vastase. Pärast seda olen õnnelik,“ lisas Minnesota Timberwolvesi mängija.

Gobert on eriti hea olnud just otsustavates mängudes. Kaheksandikfinaalis ja veerandfinaalis viskas Goberti keskmiselt 19,5 punkti ja võttis 15,5 lauapalli. „Mulle on jäänud mulje, et areneme mäng-mängult. Teadsime, et noore meeskonnana teeme algul vigu,“ lisas prantslaste tsenter.

Prantsusmaa ja Poola poolfinaal algab reede õhtul kell 18.15. Kell 21.30 selgitavad teise finalisti Hispaania ja Saksamaa.