Laskesuusaliidu otsus ajas venelased raevu. „Lihtsalt kaabakad!“

Norra rahvusringhääling NRK avaldas, et Venemaa laskesuusaliit (RBU) oli saatnud kongressi eel IBU-le mureliku kirja, milles palus oma sportlaste lubamist rahvusvahelistele võistlustele. Kiri algas vägivalla hukkamõistmisega. „Venemaa laskesuusaliit on vägivalla vastu ja julgustab rahu saavutama,“ vahendab NRK venelaste kirja.

Laskesuusatamise olümpiavõitja Anfisa Reztsova ei hoidnud end IBU otsuse valguses tagasi. „Lihtsalt kaabakad, mis ma muud oskan öelda! Nii et kirjutage see üles. Tundub, et nad lihtsalt kardavad meie sportlasi kui rivaale, sest me oleme tugevaim jõud. Tahaksin, et nad näeksid ja tunneksid oma konkurente. Kuid ilmselt nad kardavad meid,“ vahendab Reztsova sõnu RIA Novosti.