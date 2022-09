Eelvaade: Kas 25. Tartu rattamaratoni võidab Kangert, Jõeäär, Räim või üldse keegi neljas?

Küll aga ei tähenda see, et Maarjamaal ei oleks üldse tugevaid rattureid! Meestest on kohal eelmise aasta esikolmik: Gert Kivistik , Mihkel Räim ja Gert Jõeäär . Tõenäoliselt saab heitlus kõige kõrgema koha nimel olema just nende meeste vahel. Stardinimekirjast leiab ka profirattur Tanel Kangerti , kuid tema startimine pole veel sada protsenti kindel.

Kõige üllatuslikum võitja saab olema aga naiste arvestuses, sest tugevate maastikuratturite puudumisega seoses on kaardid väga lahtised. Starti on oodata tugevat maanteeratturit Kristel Sandra Soonikut, kes jäi paljudele silma tänavusel Ladies Tour of Estonial, kus võitis hõbemedali. Samuti on kohale tulemas eelmisel aastal kolmandana lõpetanud Ernesta Tubyte (LTU) ning suurte rahvusvaheliste võidusõitude kogemustega Laura Lepasalu, kes on viimastel aastatel taas võitnud mitmeid koduseid maastikurattamaratone. Lisaks on osaluse kinnitanud profirattur Rein Taaramäe naine Hanna Karoline Taaramäe, kes on tänavune Eesti Meister eraldistardist sõidus.