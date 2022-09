POOLFINAALID ALGAVAD | Favoriidiseisus ei maksa midagi

Vastasseisud Poola vs Pranstusmaa ning Saksamaa vs Hispaania. Paberil on favoriidid selged - Prantsusmaa ja Saksamaa. Ometigi on favoriidid olnud selged ka varasemalt ja siiski pole poolfinaalides ei Kreekat ega Sloveeniat, aga hoopiski Poola.