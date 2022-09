VIDEO | Järvamaa õpilane osaleb Paide rallil: autosport on siin alati teretulnud

„Järvamaa Kutsehariduskeskuse jaoks on Paide ralli koduralli,“ ütleb kooli õpetaja ja töökoja meister Tõnu Taalimäe. „Joonas Palmisto on meie kooli õpilane ja Rainer Paavel vilistlane. Rainer on kooliga jäänud seotuks, pakkunud näiteks oma ralliautot õpilastele praktikatöödeks.“

Taalimäe lisas, et võistlusautode tundma õppimine ja nende hooldamine on osa õppetööst. „Paljud igapäevaautode tehnilised lahendused pärinevad võidusõidust.“

Paavel märkis, et kui kooli lõpetanu soovib tööle asuda võidusõidutiimis, on igati kasulik, kui esimene tutvus ralliautoga juba tehtud. „Hea meelega annan oma autot õpilastele praktikaks. Mis mul saab selle vastu olla, et õpilased näevad, milline võistlusauto välja näeb ja mida endas peidab. Omal ajal ei olnud koolis sellist võimalust, võib olla oleks tööle minnes hoopis teistsuguse suuna valinud.“

Palmisto esmane kokkupuude Järvamaa Kutshariduskeskusega tekkis põhikooli lõpus. „Alustasin autospordiga ja otsisin oma võistlus-Golfile varuosi. Üks õpetajatest, Tõnu Taalimäe pakkus neid, tulime asjadele järgi ja selgus, et koolis tegeletakse autospordiga,“ rääkis Palmisto. „Pärast põhikooli tulingi Järvamaa KHK-sse sõiduautotehnikuks õppima. Kooli poolt on alati olnud võimalus tulla siia autot remontima ja hooldama, autosport on siin alati teretulnud.“

Paide ralli algab reedel kell 17.30 Paide kesklinnast. Rainer Paavel / Tiina Ehrbach stardivad autoga number 11 ja Joonas Palmisto / Jan Nõlvaku auto kannab numbrit 22.

