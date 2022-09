VIDEO | Õõvastav! Hokitreener jäi abielusõrmuse tõttu oma sõrmest ilma

Õnneks suudeti treenerile siiski sõrm tagasi opereerida ning arstid olid lootusrikkad, et juba õige pea võiks patsiendi käsi täieliku mobiilsuse saavutada.

„Ma arvan, et enam ta seda sõrmust ei kanna. Jumal tänatud, et kõik läks hästi. Me olime ikka väga hirmul,“ rääkis võistonna peatreener Nate Bosting WGR-i raadiojaamale.