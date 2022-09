FOTO | Iluoperatsioonil käinud endine maailma esireket kuulutas hooaja lõppenuks

30-aastase Halepi sõnul käis ta operatsioonil küll peamiselt seetõttu, et oma sportlikku sooritusvõimet parandada, kuid samal ajal soovis ta ka enda välimust muuta. „Mul on olnud hingamisega probleeme juba aastaid ja kuna see on ajaga ainult hullemaks läinud, siis otsustasin arste kuulata ja lõikusele minna,“ lausus endine maailma esireket Instagrami vahendusel. „Samal ajal aga tundsin ka seda, et on aeg enda seisukohalt midagi ette võtta. Sel põhjusel lasingi ennast esteetilisemaks muuta. Tahtsin seda teha juba pikemat aega, sest mu nina ei meeldinud mulle üldse,“ lisas Halep.