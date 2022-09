Sebastien Loeb avalikustas, et saanuks Kreekas rallit jätkata

Loeb oli sunnitud katkestama laupäeva hommikul, kui sõitis liidrikohal. Prantslane alustas küll generaatoririhma vahetamist, kuid see osutus nii aeganõudvaks, et ta katkestas päeva.

Loeb paljastas nüüd, et probleemi oleks saanud hoolduse käigus likvideerida, kuid ta ei näinud mõtet, et ralli viimasel päeval uuesti starti minna.

„On tõesti hämmastav, et iga kord, kui Loeb sellesse Pumasse istub, näib ta olevat võimeline ralli võitma. Minimaalne ettevalmistus, minimaalsed seadistuse muudatused, minimaalne rahmeldamine ja maksimaalne esitus – ja seda 48-aastaselt mehelt. See on tõesti tähelepanuväärne. Tõenäoliselt oleks Loeb selle ralli võitnud, kui tema Puma Rally1 auto generaatoririhmaga poleks olnud probleeme,“ kirjutas Clark.