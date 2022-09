TWITTERI-MÖLL | Tennisemaailm tänab Roger Federeri imelise karjääri eest

„Kallis Roger, mu sõber ja rivaal. Ma soovin, et see päev poleks kunagi saabunud. See on kurb päev minu jaoks isiklikult ja spordi jaoks kogu maailmas. On olnud rõõm, aga ka au ja privileeg jagada kõiki neid aastaid teiega,“ kirjutas Federeri pikaaegne suurim rivaal Rafael Nadal Twitteris.