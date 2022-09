Tenniselegend Roger Federer lõpetab karjääri

„Nagu paljud teist teavad, on minu viimased kolm hooaega pakkunud mulle vigastuste ja operatsioonide näol suuri väljakutseid. Olen palju vaeva näinud, et taastada täielik võistlusvorm. Samas ma tean ka, et minu keha seab piirid. Olen 41-aastane. Olen mänginud 24 aasta jooksul kokku üle 1500 matši. Tennis on mind kohelnud paremini, kui ma oleksin seda kunagi lootnud, kuid praegu pean ma tunnistama, et on saabunud aeg karjääri lõpetamiseks,“ teatas Federer.